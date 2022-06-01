海關搗走私貨櫃　檢美容針劑止痛藥約值1900萬拘兩人 (14:00)

海域科貨櫃貨物檢查組督察劉芷欣說，海關港口及海域科根據情報，鎖定了一個由日本運到香港，報稱載有奶粉的20呎貨櫃，經檢驗發現963箱未列倉單的懷疑受管制藥物，市值約1900萬元，當中包括美容針劑、止痛藥等，案件隨即交由海關有組織罪案調查科作跟進調查。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩表示，經初步調查，涉案藥物會轉向其他國家，不會留在香港，當中約有三分之一藥物懷疑含有第一部毒藥，要經化驗才能確定成份和數量，暫時未見藥物包裝上面有香港註冊的商標，他相信涉案物流公司除了處理了今批懷疑受管制藥物，亦有處理其他貨物。

他強調走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年；任何人沒持有效許可證輸入或輸出藥劑製品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁兩年；根據《藥劑業及毒藥規例》，任何人未有按條文規定管有第1部毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。