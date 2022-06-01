6童黨公廁內搶手機掌摑女童　襲擊罪成保釋候判 (15:01)

被告為男子張庭叡（17歲）、鄭靈玉（16歲）、陳柏迎（17歲）、呂子晴（18歲）、鄭愷晴（18歲）及李菀淇（18歲）。6人同被控搶劫罪，以及襲擊致造成身體傷害的交替控罪。張庭叡、鄭靈玉、陳柏迎及李菀淇另被控處理贓物罪。

案情指，首被告於2019年5月18日下午相約事主在公園見面，首被告的女友、即次被告着事主陪她入女廁，次被告就感情糾紛責罵事主，問事主怎樣認識其男友。5名女被告在女廁內輪流掌摑事主，對她拳打腳踢，其中第3被告更用膠牌擊打事主頭部，並叫受害人不要「搞」次被告的男友。眾女被告用水淋事主，令她頭髮全濕。

第3被告曾把事主推入廁格內關門，事主受驚之下，應對方要求交出電話。其間有途人進入女廁，眾女被告遂與門外的首被告逃去，部分被告把事主電話轉售，並攤分款項。

6名被告於事發後數日被捕，首被告警誡下稱「唔關我事，喺班女仔打受害人」，他說當時只是「睇水」，又承認與其他被告將事主電話以700元賣出。事主其後發現雙肩和背部擦傷，同日出院。