「35+初選」案第六次提訊　17人完成交付高院程序 (17:44)

控方代表為律政司高級檢控官羅天瑋，辯方律師代表則包括資深大律師李志喜、祁志、大律師吳靄儀、馬維騉、關文渭、黃宇逸等。

眾被告步於囚室時向旁聽席揮手，其中馮達浚、梁晃維及劉頴匡均身穿球衣，譚文豪亦身穿藍色球衣風褸。另外，德國、英國、加拿大、瑞典領事館均有派員旁聽；梁國雄妻子、社民連主席陳寶瑩、前主席、剛刑滿出獄的黃浩銘、民主黨前主席劉慧卿亦有到庭旁聽。

其中17人包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、伍健偉、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林、李予信、余慧明先完成交付至高院審理的程序，獲准先行離席。

吳政亨及餘下29人，包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽，則尚未完成交付至高院的程序，明天再續。