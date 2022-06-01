10環團批環保署「優化環評」方案「求快不求質」　籲勿貪快而犧牲環境 (13:47)

環保署提出「優化」環評程序，包括容許項目倡議人可在規劃項目早期，甚或在當局發出環評研究概要之前，便進行生態基線調查。團體擔憂，此舉早於法定公眾諮詢進行，或令公眾及關注團體無法就相關工程的生態基線調查方式提出意見，可能引致環評低估部分環境的生態價值。團體認為，當局應確保項目倡議人，在不同的工程階段持續更新環境資料之餘，亦有機制吸納公眾對生態基線調查的意見。

現時《環評條例》亦未有配合環境政策及隨環境惡化而更新評估範疇。以氣候變化為例，二十多年間全球氣候變化急速惡化、政府於兩年前定立2050碳中和目標，惟工程對氣候變化影響仍未被納入環評之中。團體建議，《環評條例》應把氣候變化納入環評，整體評估工程對香港在2050年之前實現碳中和進程的影響，以製造最少溫室氣體排放量為原則開展工程，並提交合理緩解方案；同時包括工程對極端天氣的適應措施。

環團認為，環評原意是避免及減少工程項目對環境破壞，呼籲當局勿忘初衷，把握是次檢討環評程序的機會，修補漏洞，並確保不會削減公眾參與程度，為環境把關。