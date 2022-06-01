10環團批環保署「優化環評」方案「求快不求質」　籲勿貪快而犧牲環境 (13:47)

環保署今日（1日）就「優化《環境影響評估條例》 程序」展開為期一個月的公眾參與，10個環保團體包括綠色和平、香港觀鳥會及長春社等今早召開聯合記者會，批評環評機制自1998年實施以來一直原地踏步，惟當局以「優化」為名提出的多項提議求快不求質，例如容許在未確立環評研究範圍的公眾諮詢前，便開展生態基線調查；拒絕將日益嚴重的氣候變化及光污染納入環評，以及缺乏監管緩解及補償措施等。團體向政府提出民間意見書，促請當局以環境為本，「優化」環評程序，修補漏洞，勿因貪快而犧牲環境。
環保署提出「優化」環評程序，包括容許項目倡議人可在規劃項目早期，甚或在當局發出環評研究概要之前，便進行生態基線調查。團體擔憂，此舉早於法定公眾諮詢進行，或令公眾及關注團體無法就相關工程的生態基線調查方式提出意見，可能引致環評低估部分環境的生態價值。團體認為，當局應確保項目倡議人，在不同的工程階段持續更新環境資料之餘，亦有機制吸納公眾對生態基線調查的意見。
現時《環評條例》亦未有配合環境政策及隨環境惡化而更新評估範疇。以氣候變化為例，二十多年間全球氣候變化急速惡化、政府於兩年前定立2050碳中和目標，惟工程對氣候變化影響仍未被納入環評之中。團體建議，《環評條例》應把氣候變化納入環評，整體評估工程對香港在2050年之前實現碳中和進程的影響，以製造最少溫室氣體排放量為原則開展工程，並提交合理緩解方案；同時包括工程對極端天氣的適應措施。
環團認為，環評原意是避免及減少工程項目對環境破壞，呼籲當局勿忘初衷，把握是次檢討環評程序的機會，修補漏洞，並確保不會削減公眾參與程度，為環境把關。