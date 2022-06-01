警深水埗掃毒拘2男女　劏房檢蠍式衝鋒槍及50發子彈 (09:37)

港島總區反三合會行動組總督察何恩傑表示，昨午4時30分於深水埗元州街一大廈內截查一名姓楊30歲男子，在其身上搜獲1.5公斤懷疑「K仔」氯胺酮，其後將他押返與姓蔡27歲女友同住劏房搜查，再檢獲3.7公斤懷疑「K仔」氯胺酮、350克懷疑霹靂可卡因、1.26公斤懷疑「Happy粉」及一批毒品包裝工具，檢獲的毒品總值約360萬元。探員搜查期間，檢獲一支衝鋒槍、50發子彈、一個彈匣、一個消音器及一個鐵蓮花狀電擊器。兩男女報稱無業，涉嫌販毒、無牌管有槍械及彈藥及藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。

經軍械鑑證科專家初步檢視，檢獲的槍械為捷克製Vz.61蠍式衝鋒槍，機件齊全，待進一步檢驗有否發射能力或曾否使用，並調查槍械的來源及管有目的，現階段不排除任何可能性，包括黑幫械鬥或是否有激進人士在未來某些日子欲襲擊他人等。

何續指涉案槍械並未上膛，子彈分裝在多個小包內，該批彈藥儲存於民居內，如在儲藏或運送過程中，稍有不慎會造成擦槍走火意外，對附近居民構成嚴重威脅，而該支高火力衝鋒槍在鬧市中使用，可能造成嚴重人命傷亡，後果不堪設想。