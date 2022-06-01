昔日圖書館雜物房餵母乳　媽媽感不尊重　港大推APP助找育嬰設施 (00:01)

育有3名孩子的Maria，自7年前長子出生起一直堅持餵哺母乳，認為是最天然的營養，不應以奶粉代替。她有感以往很難尋找餵哺室，每次帶兒子外出前都需先「做足功課」上網搜尋。Maria憶述，有一次長子突在街上「扭計」需要食奶，她只好到一間公共圖書館，以為政府設施會有餵哺室，詎料職員安排她到雜物房，環境既惡劣又潮濕，感覺「好似喺廁所度餵冇咩分別」。

若找不到哺乳室，育有一名1歲半孩子的金金分享，曾試過以餵奶巾遮蓋身體和嬰兒「邊行邊餵」，但會憂慮孩子不小心掀開衣物被看到，吸引他人的怪異目光。Maria認為政府有責任牽頭改善，而近年不少企業亦開始重視媽媽餵哺母乳的需要，增加和改善哺乳設施。

港大護理學院獲醫管局及衛生署等支持下，於2019年展開「母乳餵哺友善社區計劃」，並於前年推出「母乳GPS」手機應用程式，用戶可搜尋附近的育嬰設施，至今涵蓋逾600個設施，吸引1400名用戶使用搜尋。應用程式近日推出新功能「嬰幼兒成長日誌」，記錄母乳餵哺次數和時間、嬰兒睡眠活動等資訊。該學院助理教授駱月雲說，將會每半年向用戶調查，持續改善程式設計。

該學院獲每月舉行兩次講座，解答新手媽媽的疑難。另外，截至上月，該學院已聯絡464間商場及公共場所，培訓107個場所共1392名員工母乳餵哺資訊，並於前日舉行嘉許禮，表揚致力建立母乳餵哺友善社區的機構。