渣馬跑手暈倒不治　救護員供稱死者當時有呼吸脈搏惹路過醫生質疑 (19:07)

醫療輔助隊救護員陳寶成供稱，2018年1月21日早上約8時至8時05分，他與醫療輔助隊二級救護員羅科儀見死者李文德（終年50歲）倒卧於賽道上，心口貼地、臉側向右，沒有反應，但有呼吸脈搏。

陳寶成指，他及羅科儀均無將死者調至「復原卧式」姿勢，死因裁判官周慧珠問「肯定佢無做？定無見到佢有做？」，他稱不見羅科儀有此動作。昨堅稱有為死者做「復原卧式」的羅科儀繼續作供，稱死者當時有呼吸脈搏，及至自稱醫生的跑手到場，從其口中才知悉死者無呼吸脈搏。

當日參加賽事、東區尤德夫人那打素醫院外科專科醫生黃俊謙在庭上憶述，估計約於8時15至20分跑到東區走廊，見到死者面朝天躺地，身旁有兩位救護員，他出於自然反應上前查問，救護員表示「有人跑跑吓暈低咗」。

黃俊謙稱，死者面色泛藍泛紫，「通常係缺氧情況」，拍叫無反應，亦無呼吸脈搏，他檢查發現死者瞳孔發大，對光線無反應，為腦幹功能受損的表徵之一，於是持續為他進行心肺復蘇法。救護車在約5至10分鐘後抵達，他隨車到院，快將抵達之際，心臟去顫器顯示需要電擊，於是進行了一下電擊，到院後交由院方處理。聆訊明（6月1日）續。