「旁聽師」涉煽動案兩被告否認兩罪9月開審　男被告申保釋再被拒 (18:34)

被告為均報稱無業的彭滿圓（59歲）和趙美英（67歲）。控方透露將傳召一名市民證人和7名警員證人，會依賴首被告彭滿圓近5小時的錄影會面、約半小時Youtube影片，以及約15分鐘的法庭錄音。彭確認錄影會面可呈堂，可能傳召辯方證人，而次被告趙美英不爭議警誡下供辭。

沒有律師代表的彭滿圓表明將自行抗辯，他向控方取索案情撮要，他又向法庭索取過去提堂的錄音謄本，獲羅官批准及豁免約一萬元費用。

彭認為控方剪輯部分YouTube影片指控，未能清晰展示上文下理，要求播放全部影片。羅官關注彭沒有律師給予法律意見，裁剪影片或段章取義，遂着控方播出共6小時的YouTube影片及準備謄本，控方估計需時兩個月。

彭滿圓和趙美英同被控一項發表煽動文字罪，發生日期為今年1月4日，在西九龍法院大樓第三庭。彭另被控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，被指於前年11月17日至今年2月16日，製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，意圖引起對香港司法的憎恨藐視等。