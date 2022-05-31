前《蘋果》女記者認去年7月政總外裸跑藏毒　准保釋6月裁決 (18:24)

正職任消防員的特務警員丁子健（音譯）供稱，去年7月10日他看守政總外的水馬封鎖範圍，晚上8時41分在龍和道看見被告走入水馬的閘口並直入封鎖區，丁上前截停，但被告沒有理會，更拔足走向夏愨道方向，其間向追截的丁說：「阿Sir，你都跑得幾快」、「嚟捉我」，並邊跑除掉背包、上身衣物。

丁終在夏愨道截停被告，向她噴了一下胡椒噴霧。她即時喊痛、尖叫並全身赤裸地坐在地上，丁亦將她交給前來支援正職警員，便返回崗位繼續當值。片段顯示到場警員，取出毛毯讓被告包裹身體。

當日到場的女警長余美清（譯音）庭上形容，被告當時神志不清、胡言亂語，直至余取出清水為被告洗眼，被告才能道出自己名字及母親的電話號碼，惟問及被告的住址，被告一度回答「地球」，其間又哭了起來、緊抱住余，情緒不穩。

被告其後被送入瑪麗醫院，醫生蔡艷萍供稱，被告被送到急症室時大叫大喊，胡言亂語，需要為她注射鎮靜劑，其臨床尿液測試本顯示她曾吸食大麻。