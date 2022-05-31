消息指張曉明調任全國政協副秘書長　建制消息指屬政協18副秘中排名第二 (18:25)

張曉明在港澳領域工作長達36年，主要在港澳辦及中聯辦工作，2012年曾擔任中聯辦主任，屬正部級官員。有建制派指，表面上張曉明由實務工作平調往政協統戰工作，但暫難評估此調動有否「貶」的含意，因明年政協、人大及官員換屆，未知張的調任，會否也涉及明年中央官員調動的升遷部署。

現時政協秘書長是李斌，下設18個副秘書長。有建制消息指張調任後，在副秘書長中排第二。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，本港經歷《港區國安法》及改革選舉制度後進入新局面，港澳系統出現人事變動屬預期之內，亦屬正常人事調動，張曉明亦於擔任港澳辦常務副主任時擔當重要工作及發揮重要作用，而四中全會時制訂的對港政策已穩步執行，往後工作重點將在「人心回歸」、讓香港融入國家發展大局、香港產業結構多元化及破解社會深層次矛盾。

劉兆佳又預料，全國政協及各級地方政協的地位及功能將有所增強，若中央想壯大香港各級政協委員的陣容，以及提升他們在香港事務的參與、能力及角色，張曉明過去的港澳工作經驗，仍然會於香港事務上發揮積極作用。