海關搗走私內河船　檢5000萬貨拘6內地船員 (17:17)

有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官賴恩寧指，海關根據情報，鎖定並監視一艘內海船，前日（29日）發現該船於葵青區上載一個裝滿貨的貨櫃後，駛往油麻地卸貨區對出海面停留，再駛向油麻地卸貨區把該貨櫃卸下。關員相信，船員利用於海面短留的暫停時間，將走私貨物轉移收藏於船身。該船其後沒有立即離開香港，繼而駛往西邊水域停泊，相信等候時機再離開香港。

至昨日中午12時，該船駛往內地途中被海關截停，船上報稱載有9隻貨櫃，正準備運到蛇口港。當中有6隻報稱未載貨，另外3個報稱廉價汽車胎修補補料。港口及海域科海域行動組指摔官黃智輝則表示，貨櫃擺放位置及分佈不尋常，其中有6隻吉櫃靠右，3隻載貨貨櫃靠左，惟因重量不一，會導致船身有一定傾側，會影響海上安全，加上船倉仍有空間平均擺放貨櫃，故引起關員懷疑有人把貨物放於船上其他位置，隨即押送該船到屯門內海碼頭作進一步檢查。

經檢查後，其中一個壓水艙艙門螺絲有明顯鬆脫及被扭開痕跡，打開後發現內藏大量未列載倉單的高價走私貨物，相信船員刻意用貨櫃阻擋壓水艙入口，增加搜查難度。船上6名內地船員被捕，年齡介乎30至40歲，不排除背後有走私集團操控。

行動中，海關檢獲大批高價物品，總值約5000萬。當中包括貴價食材 如海參、魚翅、乾海馬等，其中部分為瀕危物種，亦有逾一噸燕窩，初步估計價值約1500萬；另有電腦配件、平板電腦等電子產品，以及1000盒美容針，而有部分美容針包裝指需要冷藏。有組織罪案調查科特別調查課監督鄭喜德指，如整批貨物成功偷運到內地，可逃避4300萬稅款。