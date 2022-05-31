網傳治療師罵哭女童　涉事中心致歉　已終止與涉事導師合作 (17:41)

網上流傳的片段顯示，事發在上周二（24日），年約兩歲的女童與女治療師在房間內進行單對單的訓練，其間治療師大聲喝罵「我唔覺得好好玩」、「叫你企，我嗌咗五次，你去咗邊」，女童隨即大哭。治療師其後要求女童停止哭泣，「我數十聲收晒聲喇，你自己承受嘅結果嚟嘅」。治療師最後更離開房間，獨留女童在房內哭泣。

善思成長發展中心今在Facebook發文，指中心在5月11日起聘請片中姓黃的導師，指她擁有合資格行為治療師牌照及6年相關經驗，曾負責教統局教育項目，亦曾經過負責人兩次觀課。片中女童則在5月12日起由黃老師任教，首三次課堂均順利完成，中心亦有whatapps訓練過程的短片予家長，反應正面。

中心續指，至上周二，女童父親在課堂後向黃老師了解小朋友哭鬧原因，黃老師花了15分鐘與家長講解及提供家中訓練，家長其後離去。同日，女童母親再聯絡中心，希望了解更多細節，雙方分別以電話及WhatsApp聯繫約10次，惟中心指，涉事黃老師認為個人做法恰當，並解釋指已向香港心理學會尋求專業意見，未有配合中心與家長的溝通。

中心指，已於5月30日終止與涉事黃老師的合作關係，並向涉事家庭及公眾致歉。中心指，願意為現正參與課堂的家庭進行退款、退堂，未來會與合作導師安排雙導師上課制度，及邀請家長一起上堂，改善情況。