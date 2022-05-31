兩歲童診所聞氣後不治裁定死於不幸　官下令轉介警方調查醫護查有否作假口供　父自言永不原諒自己 (15:01)

何官要求警方跟進本案，調查是否有人干犯刑事罪行，例如提供假口供、使用虛假文書和串謀妨礙司法公正等。何官形容，陪審團作出合適的裁決，亦寄語死者父親盡快走出陰霾、努力生活。

死者父親在庭外表示，他當初信任醫生梁蔭基，才會選擇對方作為家庭醫生，但經歷此事感到「心寒」，自言錯在過分信任醫生，「我永遠唔會原諒自己」。

陪審團裁定，死者父親當日早上致電梁蔭基醫生醫務所時，護士林亦詩提及「聞氣」服務，獲死者父親同意。死者被帶往涉事診所後，梁蔭基沒有診斷出死者病情的嚴重性，所以沒有叫救護車，亦沒有通知家屬，而是直接安排死者接受「聞氣」治療。

根據陪審團裁決，死者「聞氣」的5分鐘期間沒有接受適當監測，亦欠缺適當儀器協助，因此得不到及時救援。而在護士發現死者無心跳脈搏時，死者才被帶往診症室急救，此時才有人叫白車。

此外，陪審團基於專家證人的證供，建議兒科診所應該設有監察維生指數的設備，例如血含氧機、血壓機，以保障求診者的安全。