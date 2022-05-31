大專生彌敦道暴動罪脫　管武器罪成候判 (14:24)

被告郭凱盈否認於當年11月18日在彌敦道和窩打老道暴動，管有一把萬用刀及一罐打火機燃料，以及使用防毒面罩。辯方較早時批評制服被告的警員說法反覆矛盾，他說不清楚從被告身上的物品，其記事冊和書面供辭沒提及被告管有頭盔，作供令人難以置信。

法官林偉權裁決時表示，當時暴亂幾乎無日無之，警察疲於奔命，或難以將瞬間發生的事情記得準確，記錄可能有錯。法官認為該警員不是敏銳的人，其觀察和表達不是很好，但他態度不似作虛弄假，整體證供合理，與片段相符，信納他是誠實證人。

辯方不爭議彌敦道發生暴動，但反對橫街及小巷屬暴動範圍。法官指，被告凌晨在街上佩戴示威裝備，她曾稱右腳遭橡膠子彈所傷，故肯定她參與過某非法集結。但當晩尖沙嘴多處動亂，無證據顯示被告何時及從何處進入小巷，未能確定她參與彌敦道暴動，或為他人把風，故暴動及使用蒙面物品罪脫。

法官續指，雖然證據不足以證明被告參與本案暴動，但認為被告管用萬用刀及打火機燃料，是打算在任何暴動或非法集結用來破壞及縱火，因此管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產罪成。