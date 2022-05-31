鄒幸彤司法覆核要求豁免支聯會案傳媒報道限制 (14:18)

司法覆核申請人為鄒幸彤，建議答辯人為拒絕解除傳媒報道限制的國安法指定法官、主任裁判官羅德泉。

入稟狀指，西九龍裁判法院在今年4月25日，拒絕鄒幸彤申請解除《裁判官條例》第87A條，就傳媒報道交付審訊內容的限制。羅官稱案件有極大關注，已獲大肆報道，亦引來很多公眾人士旁聽，惟部分「秩序紀律都出了問題」，曾叫囂及情緒激動，加上社會意見「相當尖銳、帶有攻擊性」，故憂慮解除報道限制，會為潛在證人帶來巨大心理壓力，削弱公平審訊。

申請人爭議羅官拒絕申請是「越權及不當」，認為法例原意是保障辯方受公平審訊權利，以免潛在陪審員在審訊前對被告有偏見，亦清楚列明裁判官在辯方申請下，「須」解除傳媒報道限制，故羅官無權拒絕。

鄒另指出羅官不曾考慮公開審訊乃普通法原則，有助維持公眾對司法制度的信心，又直指他要求辯方解釋為何須解除報道限制，是「顛覆公開司法原則，將公開審訊權利變為特權」，更損害她接受公開審訊的權利；鄒強調傳媒僅僅報道被告遭控告，與仔細報道交付程序本質上不同，羅官不應假定案件先前已獲報道，便不會對被告造成不公。

此外，鄒爭議控辯雙方不曾提及或舉證公眾可能干擾證人，故羅官考慮公眾行為的因素並不真確，亦與解除報道限制無關，更不能藉此削弱她接受公平審訊的權利。