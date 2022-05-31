疫苗通行證今起要求打三針　有茶客出示以往隔離令一度吃閉門羹　學生改買外賣稱稍後接種 (14:03)

特首林鄭月娥出席行政會議前就表示，近日有更多市民接種第三針，亦說明當局為何要透過疫苗通行證提升疫苗接種率。

茶客余小姐今年三月確診，稱以為可以確診時獲發的隔離令可以用作進入處所的證明，結果酒樓職員拒絕她入座，余小姐在他人協助下，最終即場下載康復者二維碼，成功入酒樓用膳。她稱一直不懂下載康復者二維碼，認為新措施有混亂不清之處，呼籲政府多加解說。

中五學生林同學本身打算堂食，入座前嘗試掃針卡，但手機內的針卡顯示紅色框，食肆職員一度不知如何處理，要致電主管求助，最終拒絕林同學入座，林他改買外賣，稱一直擔心打針有副作用，直至上月底才接種第一針，近日剛好可接種第二針，惟未安排，亦不知道今日實行新階段疫苗通行證，表示日後都會接種第三針，「會焗住打，（以免）冇晒消遣」。打工仔吳先生本身已打兩針，但未及於今日之前接種第三針，所以直接到食肆買外賣，他認為為免麻煩，都會接種第三針。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，近日有部分8人枱因當中有人未接種第三針而取消預訂，相信要待至約端午節、疫苗接種率上升後，生意才會改善。而旺角新寶戲院就有職員表示，由於近日未有新戲上映，未吸引新客，可能要待新戲上映後才知道新階段疫苗通行證的影響。