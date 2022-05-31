「八區開花」男子管有白電油判囚不服上訴遭駁回　官稱相關控罪毋須證明意圖 (14:08)

上訴人社企項目主任胡添榮（20歲）涉於2019年11月10日在旺角道與廣東道一帶，管有3罐白電油。同案被告李日罪脫，胡則獲准保釋等候上訴，上訴駁回後須即時服刑。

上訴方原爭議控罪詳情存在錯漏和缺撼，上訴人不知道控方針對什麼財產，不知應如何抗辯，程序上造成不公，定罪亦因此不穩妥。陳官認為，管有物品意圖摧毁財產罪的英文版本，是針對「任何財產」，故控方似乎毋須證明特定的財產是什麼。加上控罪包括被告導致或准許他人使用該物品以摧毁財產，質疑若控方須證明被告知道對方擬損壞什麼財產，是否立法的原意。

上訴方另爭議原審裁判官錯誤推論上訴人擬使用白電油助燃，破壞他人財產。陳官則同意裁判官的裁決，認為被告管有3罐白電油，遠超一般以白電油作打火機燃料所需的容量。考慮他當時的裝束、擁有的隨身物件，加上當時的環境，看不到他有任何合理辯解，故駁回上訴。