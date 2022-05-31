海關拘兩男　涉簽約前擅自裝修逼客付費 (14:14)

海關版權及商標調查科高級調查主任謝子聰表示，早前接獲舉報指，粉嶺有裝修公司的男職員，在未獲顧客確認裝修服務內容及簽約，就擅自在單位內展開工程，包括間牆，再迫使顧客支付工程費，工程費用約13萬。事主在案中曾支付少量金錢作前期工程，事後亦要花費額外時間、金錢還原。

海關今採取行動，拘捕兩名分別59歲及60歲的裝潢公司男職員，涉嫌使用具威嚇性營業行為的不良營商手法，另在涉案公司辦公室檢取一批文件。謝子聰表示，涉案男職員利用事主缺乏裝潢知識及經驗，擅自展開工程令事主蒙受不必要的壓力。據了解，案中事主剛收樓，沒有經驗，雖未決定選用該裝修公司，但就將單位鎖匙交予被捕人，被捕人收到鎖匙後即展開工程。

謝子聰表示，一直重點打擊有關裝潢行業的不良營商手法，建議消費者在選擇裝潢公司時要小心謹慎，貨比三家，如有懷疑有違反商品說明條例事宜，可向海關舉報。海關表示，商戶如透過騷擾、威迫手段或施加不當影響，限制或損害消費者就有關產品在選擇及行為方面的自由，即屬違法，最高可被判罰50萬元及監禁5年。