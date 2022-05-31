團結香港基金：公私營房屋供應不樂觀未達長策目標　批建設進度欠透明 (14:16)

報告稱，公營房屋供應短期將繼續落後，過去9年公屋落成量屢不達標，累計短缺逾10.5萬伙，而每年平均約有9個項目、涉15%的公屋單位落成延誤，基金料僅屬「冰山一角」，按目前速度，未來10年公屋供應雖可達30.6萬伙，但若延誤情況會持續，基金料最終供應量或僅為27.7萬伙，較長策少近8%。基金亦批評，公屋供應量及建設進度缺乏足夠資訊透明度，無法有效監督。

私營房屋方面，報告稱未來5年年均落成量預計約為1.73萬伙，與過去5年的年均數字相若，但未來6至10年則只有1.2萬伙，未達長策目標。報告指，目前政府主導的私樓熟地儲備，即賣地及鐵路項目供應近乎耗盡，在新發展區用地於2030年交付前，私樓土地供應將現斷層，促政府加快新發展區發展。

報告亦關注居住質素，報告指，私樓細單位比例過去10年急速上升， 預計私樓單位平均面積需到明年後才止跌回穩，而過去4年本港私樓納米單位有51%位於九龍，報告估計未來3年新界納米單位供應會大增，由21%增至47%，與九龍看齊。