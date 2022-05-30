循道衛理祈禱會涵蓋悼六四　參加者：以往去維園今年改參與祈禱會 (21:18)

活動只限教會會友出席，數十人傍晚陸續到場。退休牧師袁先生表示，過去30多年都有參加祈禱會悼念六四，稱在《港區國安法》下，港人心中有恐懼「是自然的事」，但相信六四事件不會被遺忘，眾人仍可用「有智慧方式」紀念。今年祈禱會主題是為「為國民求平安」，內容涵蓋六四。被問會否擔心有違法風險，他表示，暫未見有人因悼念被捕，「未知日後紅線如何界定」，但認為只要有能夠悼念的一天，都應該繼續。袁先生又說，今年六四前夕氣氛同以往不同，但相信只要眾人把事情留在心中，「在家中燃點蠟燭，可能會比維園的燭光更亮」。

另一名出席的會友馮小姐表示，參與此教會已9年，以往會去維園出席悼念活動，今年沒有六四晚會，因此首次參與跟六四有關的祈禱會。她表示不認同「復和」主題，認為「復和前提是對方道歉」，但仍然冀藉僅餘途徑紀念，令自己不會因社會環境轉變而麻木。

會友關先生就表示，今次祈禱會不止為六四事件，而是為國家祈禱，祝願人民「有好日子及平安」。