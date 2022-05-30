珍寶海鮮舫下月離港覓出路　政府曾倡捐海洋公園納「躍動港島南」計劃惟無人接手 (20:12)

新濠國際（00200）旗下的香港仔飲食集團公布珍寶海鮮舫告別消息。集團指，「珍寶王國」於1976年開業，但自2013年起，開始入不敷支，加上2020年新冠疫情爆發，飲食及旅遊業飽受衝擊，珍寶王國累積虧損超過1億港元，而珍寶王國亦於2020年3月宣佈停業。集團指每年仍然要耗資平均數百萬港元進行檢查、維修和保養，以滿足其牌照及其他要求，而珍寶海鮮舫的海事牌照將於今年6月到期，預見珍寶海鮮舫在短期內不可能復業。

集團指，現時沒有可供珍寶海鮮舫停放的船廠泊位，未能為海鮮舫進行每三年一次的大型檢查和維修，故下月會把珍寶海鮮舫移離香港，再尋找買家。

香港仔飲食集團指，曾嘗試將珍寶王國無償捐贈予有意接手營運的企業或機構，政府亦同意集團把珍寶王國無償捐贈予海洋公園營運，成為「躍動港島南」計劃的一部份，但海洋公園於去年底通知，因未能找到適合的第三方機構營運，不能落實捐贈計劃。集團指過去一年，曾與十多間企業和機構商討無償捐贈，惟各方都因為經營成本高昂，未能成事。

民主黨南區團隊對珍寶海鮮舫要移離香港一事，感到極度遺憾，非常擔心一去不返，要求保住海鮮舫。南區區議會前主席羅健熙促政府介入，指政府應首先特別考慮海鮮舫的各項牌照要求，如果海鮮舫暫仍未有營運方向，應對其海事牌照作特別安排，讓其在原位擺放。他促請政府介入、甚至物色適合的法定機構暫時接手海鮮舫，應付其日常的保養開支。羅健熙認為，海鮮舫的保養維修開支是令不同機構團體卻步的最大原因，若政府願意撥出資源負責海鮮舫的日常保養維修，相信能吸引團體參與，提出不同的、有趣的保育方案。