前年銅鑼灣「和你Lunch」與示威者打鬥罪成　女商人上訴得直獲撤罪 (18:34)

上訴人為商人宋晞綸（46歲）。原審裁判官根據片段裁定上訴人雙手推開男衣男子，展開身體接觸，並非出於自衛。法官杜麗冰認為，原審裁判官裁決時過分倚賴片段，難以看到他連同另兩名證人，即藍雪寶和警長的證供一併分析。而且，在混亂中拍攝的片段，有些角度的畫面或有誤導。

上訴方稱，由於當時一名黑衣男子步近並以手機拍攝上訴人，因此上訴人推開對方。杜官認為在該些情况，被拍攝者可能會擔心個人安全和權利受損，證人的證供亦清楚描述上訴人被襲擊，她被他人強扯頭髮及被拉落地，但原審裁判官未有就相關片段和證供分析，定罪裁決並不穩妥，

上訴方又指出，在法律上一人不能構成打鬥罪行，單是上訴人推開另一人，並非發生打鬥，而原審裁判官錯誤以此作為定罪基礎。杜官同意控方未能在毫無合理疑點下舉證，因此撤銷上訴人的定罪及刑罰。

同案兩名被告早前承認相同控罪，均被判160小時社會服務令，另一名聽障學生傷人罪脫。