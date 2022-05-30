50歲男子跑渣馬暈倒不治　遺孀死因研訊上質疑延誤救治 (16:14)

死者李文德於2018年1月24日不治，終年50歲。研訊由死因裁判官周慧珠、3女2男組成的陪審團審理。死者姊姊、太太及女兒列席家屬席，姊姊由大律師馬慧賢代表。醫療輔助隊及香港業餘田徑總會（下稱田總）列為有適當利害關係方，田總未有派律師列席，醫療輔助隊則由大律師陸栩然代表。

死者太太廖美寶供稱，丈夫生前任職基督教福音機構幹事，二人於2018年1月21日參與渣馬10公里賽事，由維園附近出發、於西灣河折返。他們所屬的第三組別於早上7時10分起跑，由於跑手眾多，二人結伴跑了約5至10分鐘後分開，領先的她最後在西灣河折返時見到丈夫。當抵達終點不久，她便收到渣馬來電告知丈夫「見暈」正送院。

廖美寶稱，她以為丈夫無大礙便自行回家，惟收到渣馬來電稱丈夫留醫深切治療部，她趕到律敦治醫院，院方表示丈夫在賽道暈倒，懷疑他缺氧及心臟停頓約30分鐘，遂為他施行手術。丈夫同日下午轉院，需用人工肺協助呼吸，情況欠佳。同月24日，家人同意院方停止對丈夫的治療，丈夫於早上11時23分離世。聆訊午續。