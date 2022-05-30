理大「圍魏救趙」案11人被控暴動　控方開案陳辭稱莊正與友人刻意到場 (15:55)

11名案發時18至28歲的被告為地盤管工歐陽浩明、攝影師翟柏龍、學生湛沛林、髮型師陳思進、文員陳子宏、無業男子鄭太君、音樂教師莊正、學生周嘉慧、學生周諾澄、音樂教師簡澧然及酒吧店員黎子欣。他們被控在窩打路道與咸美頓街之間彌敦道，與其他人參與暴動。

開案陳辭指，同月11日有示威者進佔理大，警方於案發晚上約10時起在彌敦道一帶驅散示威者，有佩戴頭盔和口罩的黑衣示威者列陣堵路，與警方對峙，他們向警員投擲雜物及照射雷射光。有人衝向警方防線投擲汽油彈，導致彌敦道行車線火光熊熊，逼使警方一度退後防線。片段可見，示威者向警方投擲約250枚汽油彈。

警方於11時許追截圍捕共213名示威者，包括本案被告。他們於翌日凌晨曾被押解至彌敦道的臨時羈留區。

警方從湛沛林搜出灰白色防毒面具及灰色護頸，周嘉慧及周諾澄分別管有黑色和藍色口罩，簡澧然身上則有黑色手套。控方稱，行動中有4名警員受傷，包括因為路面上汽油彈的剩餘物滑倒，以及遭玻璃樽碎片割傷。

控方稱，翟柏龍的手機顯示，他及莊正事前在WhatsApp討論，計劃當天帶備雨傘相約到佐敦。而警方就八達通進一步調查，控方指湛沛林及莊正當晚是刻意前往現場。