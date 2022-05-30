新冠疫情｜增275個案　中環ZENTRAL酒吧增8個案　Iron Fairies酒吧多11人染疫 (16:33)

爆疫酒吧「ZENTRAL」今日新增8宗個案，累計有23人染疫。其中一名患者者於博愛醫院鄧佩瓊紀念中學任職兼職籃球教練，該校再多一名學生陽性，累計已有8名學生染疫。中環華懋荷李活中心「Iron Fairies & J. Boroski」（下稱Iron Fairies）酒吧，則新增11宗個案，累計22宗，當中兩人曾到訪「ZENTRAL」，衛生防護中心昨（29日）在「Iron Fairies」採集31個環境樣本，全部呈陰性。

學校呈報個案方面，由上周五放學至今早共有45宗個案，涉及34間學校。太古德思齊加拿大國際學校再多2名來自曾經有個案班別的學生陽性，其中一患者的妹妹亦染疫。衛生防護中心建議爆疫班別停課至6月2日，其間學生要繼續每日做快速檢測。St Catherine's國際英文幼稚園暨幼兒園再增1宗個案，該學生所屬班別之前未有病例，同班其餘17名學生檢測均呈陰性。

衛生防護中心表示，再多4宗懷疑感染BA.2.12.1的個案：

．3宗個案來自同一家庭，涉及兩母女與同居外傭，她們居住在康景花園C座，該幢大廈曾經有太古城麥當勞群組病例，但兩個單位樓層及座向都不同。其中5歲女童與家人於本月22日早上，曾到康怡廣場的板長壽司用膳，其餘2名家庭成員暫時陰性

．另一宗51歲男患者住太古城高山台廬山閣，上周三（25日）下午1時至2時去過西灣河新利記用膳，其餘2名家庭成員暫時陰性

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