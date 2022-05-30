男童聞氣後不治　死者父親指醫生助護庭上說法與當時矛盾 (15:02)

死者陳嘉懿（終年2歲）2016年12月16日於梁蔭基醫生醫務所聞氣，其後被送往聯合醫院證實死亡。死者父親陳達東陳辭時稱，他當日經歷的與梁蔭基醫生及助護的證供有很大分別，如助護林亦詩在電話時曾稱診所有聞氣服務，惟林作供時否認。專家證人許卓文亦認為，林不應在無醫學評估下建議聞氣。另梁醫生為死者診症只有短短1分半鐘，從未提及病情嚴重需要送院，惟梁庭上稱，診斷死者出現肺炎，需要送院及安排聞氣。

陳續稱，負責為死者戴面罩的助護供稱，無人指示「睇密啲」，與醫生及資深助護證供不符，專家證人亦稱應為死者持續監察，其後「嘉懿終於踏入鬼門關，一去不返」。

梁蔭基醫生被列為有利害關係方，其代表大律師馮國礎陳辭時稱，本案其中爭議點是何時召救護車，閉路電視可見死者聞氣至救護車到場相距約10分鐘，惟梁醫生指示助護召車，與助護實際召車是「兩回事」。另死者父親帶死者到診所及等候醫生，需時一小時，可見他當時並非急切送院。

馮續稱，陳達東當日致電診所，是詢問死者的抗生素療程尚未完成，質疑是否必須急切致電查詢；陳甚至庭上供稱，到醫院急症室需要等候數小時。另沒證供顯示助護不應隨便向病人透露提供聞氣服務。