男童聞氣後不治　死者父親指醫生助護庭上說法與當時矛盾 (15:02)

兩歲男童2016年因嘔吐、氣促等求醫，在診所「聞氣」吸氣管舒張劑（下稱聞氣）時失去呼吸心跳，送院後不治，死因庭今（30日）續審。死者父親結案陳辭稱，對死者去世有很大疑問，至今已5年多，研訊期間才得知醫生的醫療紀錄及報告，錯漏百出，研訊更聽到醫護的所作所為，令人心寒及感到非常憤怒。代表醫生的大律師則稱，醫生指示助護召車，與助護實際召車是「兩回事」，難以顯示醫生無及早召車。死因裁判官將於明日（31日）引導陪審團及裁決。
死者陳嘉懿（終年2歲）2016年12月16日於梁蔭基醫生醫務所聞氣，其後被送往聯合醫院證實死亡。死者父親陳達東陳辭時稱，他當日經歷的與梁蔭基醫生及助護的證供有很大分別，如助護林亦詩在電話時曾稱診所有聞氣服務，惟林作供時否認。專家證人許卓文亦認為，林不應在無醫學評估下建議聞氣。另梁醫生為死者診症只有短短1分半鐘，從未提及病情嚴重需要送院，惟梁庭上稱，診斷死者出現肺炎，需要送院及安排聞氣。
陳續稱，負責為死者戴面罩的助護供稱，無人指示「睇密啲」，與醫生及資深助護證供不符，專家證人亦稱應為死者持續監察，其後「嘉懿終於踏入鬼門關，一去不返」。
梁蔭基醫生被列為有利害關係方，其代表大律師馮國礎陳辭時稱，本案其中爭議點是何時召救護車，閉路電視可見死者聞氣至救護車到場相距約10分鐘，惟梁醫生指示助護召車，與助護實際召車是「兩回事」。另死者父親帶死者到診所及等候醫生，需時一小時，可見他當時並非急切送院。
馮續稱，陳達東當日致電診所，是詢問死者的抗生素療程尚未完成，質疑是否必須急切致電查詢；陳甚至庭上供稱，到醫院急症室需要等候數小時。另沒證供顯示助護不應隨便向病人透露提供聞氣服務。