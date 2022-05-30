兩男涉油麻地擲汽油彈要求封關　官批二人有計劃屬案情嚴重 (13:14)

認罪的兩名被告為廚師陳鴻基（現年26歲）和運輸工人陳國強（現年28歲）。辯方求情指，陳鴻基還押時修讀中文大學的心理治療課程，現已改過自新，至於陳國強明白入獄後令父母奔波勞累，希望盡快重投社會。

案情指，警員於2020年2月4日深夜，目睹5名蒙面示威者以汽油彈焚燒彌敦道的路障。陳鴻基被截查時搜出酒店房卡，向警員承認帶同汽油彈在酒店單位出發。警方到涉事單位埋伏，搜出10支汽油彈、兩罐汽油、兩罐氣瓶石油氣、一個載有硫酸的啤酒樽，以及足以製作額外10支汽油彈的物料。

警方翻查閉路電視，發現6名被告分別於2月3日至5日入住酒店，並前往附近的店鋪購買汽油彈材料。其中一款汽油彈的酒瓶，來自被告在便利店購買的酒類飲品。警方亦檢取被告的手機，發現有人上網搜尋燃燒彈的資料，並在組裝汽油彈時自拍。