兩男涉油麻地擲汽油彈要求封關判囚4年2個月　官批以為單靠破壞可推動改革 (17:09)

認罪的兩名被告為廚師陳鴻基（現年26歲）和運輸工人陳國強（現年28歲）。辯方求情指，陳鴻基還押時修讀中文大學的心理治療課程，現已改過自新，至於陳國強明白入獄後令父母奔波勞累，希望盡快重投社會。

練官判刑指，控方案情沒有透露事件的背景，但法庭可憑司法認知，裁定本案為2019年社會動蕩的餘波，而兩名被告和一些欠缺深思熟慮的人一樣，以為單靠破壞，就可以令政府失去管治威信。練官批評，大型示威於2020年初稍為緩和，市民以為有機會休養生息，被告卻透過破壞行為，「將已熄滅的暴力灰燼死灰復燃」。

練官表示，本案的特別之處在於被告有部署行事，涉及6人分工合作，並以酒店房間作為製作汽油彈的「基地」，屬有系統重覆犯罪。針對縱火罪，練官表示被告在人煙稠密的地區丟汽油彈，明顯對他人的性命財產漠不關心，採納66個月為量刑起點。至於管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，練官指被告在酒店處理危險品，容易引起人命傷亡，採納3年為量刑起點。兩被告因認罪扣減三分之一刑期，上述兩罪的6個月刑期分期執行，總刑期均為50個月。

案情指，警員於2020年2月4日深夜，目睹5名蒙面示威者以汽油彈焚燒彌敦道的路障。陳鴻基被截查時搜出酒店房卡，向警員承認帶同汽油彈在酒店單位出發。警方到涉事單位埋伏，搜出10支汽油彈、兩罐汽油、兩罐氣瓶石油氣、一個載有硫酸的啤酒樽，以及足以製作額外10支汽油彈的物料。

警方翻查閉路電視，發現6名被告分別於2月3日至5日入住酒店，並前往附近的店鋪購買汽油彈材料。其中一款汽油彈的酒瓶，來自被告在便利店購買的酒類飲品。警方亦檢取被告的手機，發現有人上網搜尋燃燒彈的資料，並在組裝汽油彈時自拍。