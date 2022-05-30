理大「圍魏救趙」案兩被告今求情　官稱案情嚴重不想給假希望料判監 (13:00)

2019年11月警方圍堵理大，有市民在附近發起「圍魏救趙」行動引發警民衝突，213人在油麻地被捕，其中13名男子被控暴動等罪名，涉「12港人」案的郭子麟及一名IVE學生早前承認暴動罪，今（30日）於區域法院（移師至西九龍裁判法院）求情。兩被告的代表大律師呈上書面求情未有補充。法官明言不想給予假希望，指案情嚴重，勞教中心不足以反映控罪嚴重性，故拒絕為IVE學生索取有關報告，並相信案件會判監處理，認為押後判刑「唔會坐多咗」。辯方亦不反對押後判刑，案件遂押後至10月29日作補充求情。
認罪的被告為IVE學生林敏諾（19歲）及港大學生郭子麟（18歲），兩人與同案11人同被於2019年11月18日在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。甫開庭前，林敏諾的母親因未有攜帶針卡無法入庭，其後獲准入庭。
控方一度關注若兩被告先判刑，量刑起點會否影響其餘被告。區院暫委法官香淑嫻又問及，本案將於9月口頭結案陳辭，若有罪成被告料年尾判刑，兩被告一旦等待本案被告才作判刑，需還押約半年。代表林敏諾的大律師接獲指示後表示不反對押後。至於郭子麟因涉妨礙司法公正一案，香官則關注未有該案的資料，並認為該案牽涉9名被告，應一同處理以顧及整體情況。香官最終下令將兩被告的判刑，留待至案件完結後才處理。
翻查資料，「12港人」涉案人士於2020年涉嫌偷渡潛逃，9名已返港的涉案者，包括本案郭子麟被控一項妨礙司法公正罪，除黃臨福早前認罪被判入教導所之外，被告黃偉然早前承認1項製造爆炸品罪，妨礙司法公正罪則獲准存檔法庭，判囚20個月。另7名被告擬認罪，將於7月14日正式答辯及判刑。