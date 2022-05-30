演藝學院男生黃大仙紀律部隊宿舍外淋熄催淚彈　暴動罪成囚2年4個月 (12:34)

辯方求情指，案件沒有預謀及無造成人命傷亡，被告劉柏睿（22歲）攜有泳鏡和手套，只跟隨人群前行，又形容他撿起已發射的催淚彈相當愚蠢。被告透過法庭向父母致歉，他獲學院老師和教會牧師為他撰寫求情信，稱他沒因本案放棄學業，反而更加積極，把握時間修讀學分。

法官游德康引述求情時提及，被告修讀電影電視的聲音製作，他參與製作的作品曾經獲獎，他亦已向學院申請延期畢業，預料於2024年復課。

法官判刑時指，雖然被告沒使用暴力，但有人向警員及紀律部隊宿舍投擲磚塊等，挑戰警方及紀律部隊。他批評針對紀律部隊人員及其家人的手段令人難以接受，屬加刑因素。片段可見被告蹲下拾物、用水淋熄及以器皿蓋着催淚彈，他的作為積極，有一定鼓勵作用，令案情嚴重。不過，考慮到被告有良好品格和才華，法官酌情減刑3個月。

案情指，當年8月5日晚上7時許，紀律部隊宿舍外有示威者聚集，有警員目睹被告用銀色器皿淋熄和覆蓋催淚彈，他被拘捕後遭搜出以膠袋盛載的兩個催淚彈殼。