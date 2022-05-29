調查︰市民對立法規管假資訊否存分歧　憂言論新聞自由受限 (18:56)

調查顯示，740名受訪者中，490人過去半年內曾接觸不實資訊，當中83.9%表示，主要接觸途徑是facebook、Instagram、WhatsApp或WeChat等社交平台，其次是互聯網或網上討論區，各佔54.1%及38.4%。受訪者認為，出現不實資訊最主要原因是「市民對政府信任度低」（53%），其次是「社會對立嚴重」（50.9%）、「出於政治目的」（49.1%）及「市民的媒體和資訊素養不足」（40.7%）。有七成受訪者表示，會主動查核及懷疑有問題的資訊。

陳昌堅認為，由政府立法，再由政府判斷資訊真偽，「市民在觀感上會有顧慮」，認為應安排「事實查核機構」或學術組織、法庭等政府以外機構，作事實裁決；又建議政府參考歐洲部分國家經驗，設立機制規管大型網絡平台。

「青年創研庫」民生組成員倪智承就認為，嘩眾取寵的「假資訊」容易吸引大眾眼球，「是人性的表現」，加上網上社交平台普及，令相關內容更快廣傳。他表示，立法「只可以解決一部分政府見到的問題」，建議循社會及學校層面，加強培養市民資訊素養。