新冠疫情｜基層疫下開工不足　社協調查︰六成受影響家庭減薪四成或以上 (15:09)

調查顯示，59.5%受訪家庭表示因政府強制措施導致其公司無法正常營業，以致無法正常工作，55.5%受訪者稱僱主沒有出糧。六成受影響家庭減薪四成或以上，當中11.6%受訪者減薪八成或以上。

社區組織協會副主任施麗珊指出，政府推出的就業與經濟支援措施未能及時為基層勞工提供支援，有部分人申請失業援助金時，因月入少於最低要求$2700，或申請資料出錯而導致申請失敗。施麗珊說申請不成功的個案有10萬宗，數字不小，認為失業援助金應該放寬申請條件，包括將工作期限放寬至任何時段，亦應設立上訴機制。

此外，有61.1%受訪住戶有家庭成員曾染疫，但當中有86.9%無病假及沒有工資。施麗珊表示，經歷幾波疫情，不少基層家庭已用盡積蓄，第五波疫情下不少人染疫，至今有後遺症，無法上班，沒錢治病，促政府推出更多支援，包括再推N無人士津貼、保就業計劃可讓僱員直接申請等。

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