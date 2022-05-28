旺角情侶追債遇襲　一死一傷　警再拘一男 (22:07)

警方西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫指，今日傍晚7時許在旺角拘捕多一名34歲男子，涉嫌謀殺，相信他有份施襲。他又指，涉案兩部私家車，今日較早前分別在馬油塘村及大角嘴尋回，警方在其中一部車中找到一把兇刀。6人正被扣查，稍後不排除起訴。

他指，死者和傷者因金錢問題，到涉案單位，與兩名兇徒發生爭執，其中一人以電話召喚另外8名兇徒，分坐兩部私家車到場，進入單位，不由分說以刀及硬物向二人施襲，其後逃去，整個過程歷時約一分鐘。

昨早（27日）9時許，在旺角一單位拘捕一名主要男兇徒，37歲，涉嫌謀殺，警方相信他有份指揮整個襲擊行動。至昨日下午及晚上，警方再在深水埗、機場及旺角拘捕兩男兩女，其中兩男一女涉謀殺，另一名女子涉嫌協助罪犯，4人年齡20至34歲，警方相信他們有份施襲、運送兇徒及接應等工作。其中一名在機場被捕男子持單程機票前往泰國，相信他正潛逃。