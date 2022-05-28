疫下乳癌篩查減　乳癌基金會創辦人：減篩查可走漏早期乳癌 (21:18)

張淑儀稱，在第五波疫情下，基金會接受乳癌術後護理的人次亦大減，其中術後淋巴水腫測量服務人次減近四成七，接受淋巴水腫治療服務人次則減三成八。她形容，乳癌來襲並不能預料，而癌腫瘤亦不會因疫情停止生長，建議市民一旦出現症狀，如乳房或腋下出現硬塊就要盡快求醫。

內科腫瘤科專科醫生陳冬青稱，乳癌篩查主要依靠患者自主性接受檢查，早在疫情前已時有患者待腫瘤變得相當大才求醫，認為疫情對患者接受治理的影響不是特別直接，反而為部分原已不太情願接受檢查的患者提供理由逃避檢查。她表示，相比其他類別的乳癌，三陰性乳癌惡化速度較快，患者腫瘤大小可在一至兩個月內變大一倍；而延遲接受術後治療另會導致手腳水腫，或影響日常生活，呼籲公眾決不能受其他因素延誤篩查及治療。

疫情與癌症患者的精神健康亦息息相關，臨牀心理學家張貝芝表示，疫下更改覆診時間、取藥遇困難等均為癌症患者增加主要壓力源頭，長期會增加其患抑鬱症及焦慮症的風險。她建議患者可嘗試調整思維及行為，如填寫情緒日記方法、在固定時間入睡、建立支援網絡等，有助提升抗逆力。