劉賜蕙︰港無「躺平」空間　須打好網絡安全保衛戰 (20:12)

律政司今日（28日）舉行《港區國安法》法律論壇，警務處副處長（國家安全）劉賜蕙在論壇表示，本港網絡安全有三方面局限，稱本港的網絡安全工作由不同政府部門和機構負責，推出政策時或步調不一，難以產生協同效應；其次，本港常用的社交平台大部分是數據庫設於境外的外國公司，而且這些公司的分部慣常拒絕本地調查單位的請求，阻礙調查案件的進度；再加上現時本港的法規並無規管重要基礎設施及其營運者，包括規定網絡供應商監控網絡言行、保存用戶的網絡足迹、通報違法事項，以及查核和記錄用戶的身分，令當局難以有效移除網絡風險和應對突發事故。
劉賜蕙指出，因應國際形勢複雜多變，本港有可能成為地緣政治角力的主戰場，因此本港沒有「躺平」空間，必須打好網絡安全保衛戰，保持危機意識，才能做到「知己知彼，百戰不殆」。她建議本港建立「全方位戰略性網絡安全治理體系」，由這個部門或機制擔當牽頭角色，全盤推動策略制定、分配部門權責，以及統籌網絡安全工作，各單位亦可以制定發牌、巡查和調查的機制，確保主要持份者遵守網絡安全的要求。她又建議當局考慮以資助等方式，鼓勵持份者投放更多資源提升網絡安全防禦能力。劉賜蕙稱，警方將會積極配合當局就《網絡安全法》和《基本法》23條的立法工作。
劉賜蕙表示，假資訊傳播速度快，而且遺害很大，例如8‧31太子站事件，坊間流傳站內「最初死了一個人，然後指稱死了一班人，最後又指稱死了很多人」，以及「屍體被棄置大海，不同部門密謀處理屍體」，甚至接下來一年有祭壇去獻花，反映一個信息對社會的影響很大。她指出，網上違法行為包括煽動暴力、非法起底及危害國安的信息，執法部門有法例可以處理，當局亦可引用《港區國安法》第43條禁制相關帖文。她承認當局在國安法實施後「已經做了很多」，而本港正積極立例管制假新聞。