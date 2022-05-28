鄭雁雄：自治非為所欲為須有底線邊線　林鄭月娥寄語下屆政府提高管治團隊政治國安意識 (12:42)

今天是《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》通過兩年，全國人大常委會法制工作委員會副主任張勇在同一論壇表示，香港構建維護國家安全的制度體系，尚在起步階段，《決定》的不少內容未有實際行政安排，《港區國安法》的許多條款還有待具體實施，社會上對國家安全形勢和在香港面臨的風險，也存在不少模糊認識。張勇表示，維護國家安全是社會系統工程，法律制度體系只是其中一方面，要切實提升社會各界的國家安全意識，使得維護國家安全的觀念深入人心，努力形成有利於法律實施的社會氛圍和政治生態。

特首林鄭月娥致開幕辭時表示，要徹底維護國家安全，必須全面領會總體國家安全觀，並全方位落實觀念，以達至防範目的。她指出，香港特區在維護國家安全工作仍屬初階，特區官員需看到形勢依然嚴峻複雜，實施《港區國安法》仍面對不少挑戰，尤其是外部政治局勢波動，圍堵中國的外部勢力不斷冒起，本港激進分子和鼓吹恐怖主義的地下組織蠢蠢欲動，她寄語下屆政府必須提高管治團隊的政治意識、國安意識、大局觀及不畏鬥爭的精神。