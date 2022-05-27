兩歲童聞氣後不治　專家證人供稱聞氣做法適合惟或致昏迷 (18:01)

死者陳嘉懿（終年2歲）2016年12月16日於梁蔭基醫生醫務所聞氣，送往聯合醫院後證實死亡。瑪麗醫院兒科心臟科醫生許卓文以專家證人作供稱，其死因為嚴重細菌性支氣管炎、肺部充滿膿痰，致死者無法呼吸及心臟停頓。解剖顯示，死者的肺部有大量濃痰，並非短時間內發生。他指，死者由到達診所至不省人事，歷時半小時，認為聞氣並非致死。不過，死者聞氣後昏迷，時間太巧合，昏迷或由聞氣所致。他稱，死者或因面罩無法呼吸，聞氣的藥水在罕見的情況下會令呼吸情況轉差，或因而引致昏迷。

許卓文認為，死者因氣促到診所求醫，診所當時應為他量度血含氧量、心跳等及使用儀器監察，又可以按手指甲，查看其血液循環的情況等。另外，他認為資深助護對嚴重病態的病人有更高警覺，在旁監察會較適合。

死者父親陳達東早前供稱當日打算帶死者到醫院求醫，惟憶起抗生素尚未服完，故致電診所查詢，助護問及死者的病徵，陳指死者出現氣促，助護回答指診所有聞氣服務，陳遂與岳母帶死者到診所；涉事助護則供稱沒提及聞氣服務，並指病重嚴重應去醫院求診。許認為，助護指診所提供聞氣服務的做法不恰當，更指死者病情未有好轉，已出現氣促，應入急症室，且當時死者未經診斷，難以提供建議。