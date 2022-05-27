新冠疫情｜再有會展職員染疫　當局料新變種已於社區傳播惟毋須擔心 (17:21)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，新個案居於水街，前日快測陽性，與早前感染的會展清潔女工互不認識，當局已派人視察相關的職員餐廳，並採集環境樣本。歐家榮表示，二人的工作都不會直接接觸參展人士，亦與早前同樣爆發BA.2.12.1的太古城中心麥當勞群組無直接關係，感染源頭有待調查，估計BA.2.12.1已在社區傳播。

不過，歐家榮指出，雖然BA.2.12.1傳播力較強，但暫無證據顯示BA.2.12.1會令重症率提高，接種疫苗同樣可產生足夠抗體應付，呼籲市民毋須太擔心。

太古城德思齊加拿大國際學校爆疫 一班別須停課

另外，本港新增18宗學校呈報的陽性個案，其中太古城德思齊加拿大國際學校有4宗陽性個案來自同一班，涉及3名學生及1名教師。最早發病的學生於本周二（24日）出現病徵及快測陽性，最後上課日為本周一（23日）。其餘2名學生及1名教師最後上課日為昨天（26日），當局建議疑爆疫班別下周一（30日）起停課，其間師生須每日快測。

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