李永達陳樹英退出民主黨　李永達稱將於海外有活動　冀退黨為民主黨減壓 (17:46)

李永達於民主黨公布消息後兩小時，接受民主黨前主席劉慧卿的節目《議會內外》訪問。李永達表示，其理念一直與民主黨一致，退黨只希望減少民主黨承受的壓力，並透露下月起於英國有所「行動」，稱「我呢十幾廿年優優游游享受退休生活係得嘅，但我過唔到我自己呢關…希望喺英國做小小工作，對香港朋友有益有好處嘅，點細點微量都好」，冀「力能所及為香港公義民主做一點事」。

李永達亦確認與妻子陳樹英先後於去年8至9月離港赴英，他形容「攞到既信息愈來愈多…我知嘅野太多啦，所以我唔太容易留喺香港而又唔會連累其他人」，並於數小時內決定離港，「即晚訂機票走」。劉慧卿則問及李永達於英國計劃的行動會否違反本港法例，李永達回應指「無得擔心」，質疑法例界線模糊。李永達又表示身在自由地方，面對風險相當低，稱未來一段時間都不會返港。

他讚揚現任民主黨主席羅健熙能「頂得住壓力」，已經「做得好好」，相信黨內身在香港面對最大壓力者，才有權思考民主黨的路向，認為原則只有一個，就是毋忘初心。他亦形容本港在囚的民主派一直以來「做咗好多嘢」，令他「自嘆不如」。

與特首林鄭月娥為港大同學的李永達亦被問到如何評價林鄭月娥。李永達稱林鄭月娥不能續任是好事，但不期望「欽點」的特首會為民主、自由和法治工作。