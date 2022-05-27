理大「圍魏救趙」案11人不認罪33名飛虎隊匿名作供　官稱「飛虎隊身份向來保密」 (14:11)

林官早前在閉門審前覆核批出匿名令，33名作供飛虎隊警員將使用代號，只有控方及法庭有其真實身份的資料，辯方須有特別原因方可索取資料，任何人均不得披露可能透露該33人身份的資料。林官解釋飛虎隊員的身份向來保密，頒下匿名令是為免身份曝露會影響工作，及避免妨礙或損害法律程序中司法公正的風險。

由於控辯雙方需時商討承認事實，案件押後今午續訊，待雙方簽訂承認事實，並定於下周一（30日）宣讀控方開案陳辭。

11名被告依次為地盤管工歐陽浩明（案發時25歲，下同）、攝影師翟柏龍（28歲）、學生湛沛林（19歲）、髮型師陳思進（18歲）、文員陳子宏（21歲）、無業男子鄭太君（25歲）、音樂教師莊正（28歲）、學生周嘉慧（19歲）、學生周諾澄（19歲）、音樂教師簡澧然（24歲）及酒吧店員黎子欣（22歲）。11人被控於11月18日，在窩打路道與咸美頓街之間的一段彌敦道，與其他身份不詳的人參與暴動。