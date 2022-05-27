市建局啟動「衙前圍道/賈炳達道」項目料建4350單位2037年完工　九龍城街市須重置 (11:01)

市建局預計，發展項目樓面面積約20.2萬平方米，可建4350個中小型單位，涉4.7萬平方米社區用地，以及2.53萬平方米非住宅面積。位於衙前塱道56至66號的私樓「御門 • 前」位於主地盤內，但不包括在該項目範圍內。

市建局期望透過舊區更新改善交通、地區設施和居住環境，深化小區規劃願景，亦希望令區域成為對接啟德發展區的門戶，提升新舊區連接，改善街道環境和提升街道活力，保留店舖林立的街道氛圍，強化「小街飲食文化區」的地區形象。

其中北面地盤內的賈炳達道公園部份土地，將配合政府易地重置九龍城街市及毗鄰社區設施，改劃作社區設施用途，以「一地多用」的模式，興建一棟新政府综合大樓，可讓現時主地盤内的社區設施所提供的公共服務，日後無缝過渡至新大樓，減低相關社區設施因重建而對居民造成的不便。

新政府綜合大樓連同項日内其他地盤，合共最多可提供約4.7萬平方米樓面面積作政府、機構或社區設施（GIC）用途，是現時社區設施樓面面積的三倍。

賈炳達道公園佈局亦有重整，提升設施和增設綠化行人走廊連接美東邨，以及改善與九龍寨城公園的連接。項目主地盤將興建一個地下停車場，提供360個車位，希望改善區內缺乏停車位的情況。

市建局指，落成後住宅會位於主地盤內，預計2036至2037年落成，至於北地盤的新政府綜合大樓則預計於2030年落成。