情侶旺角釣魚機賭檔追債被斬　46歲男中多刀不治　警列謀殺拘五人 (22:09)

【22:09更新】旺角砵蘭街發生謀殺案。一對情侶昨晚（26日）到砵蘭街299號懷疑非法釣魚機賭檔單位，向一名女子追債時，遭7至8名持刀男子襲擊，46歲男事主被斬，身中多刀倒地，59歲女事主亦遭拳打腳踢暈倒，兇徒事後逃去。至今（27日）凌晨零時許，女事主暈倒約1小時後蘇醒，發現男友倒臥單位角落，昏迷不醒，呼救聲驚動鄰屋住客報警。
救護員接報到場，發現男事主身體有多處刀傷，女事主亦受傷，遂將2人送往廣華醫院救治，惟男事主經搶救證實不治。警方列作謀殺案，交由西九龍總區重案組跟進。警方截至晚上9時半拘捕五人，包括3男2女，20至37歲，其中一人在機場被捕，4人涉謀殺，一名34歲女子涉協助罪犯，行動仍在進行中。
警員封鎖現場，在單位內檢獲兩把懷疑涉案利刀，大批重案組探員、鑑證科及政府化驗所人員到場蒐證。探員亦搜查附近後巷雜物及垃圾桶，並圍封放置路旁一堆垃圾雜物，並阻止到場垃圾車清走垃圾。警員並聯絡停泊附近車輛的車主到場，翻看車Cam片段，有否攝得兇徒逃走情況。
據現場消息，遇襲情侶同姓張，女事主早前借10多萬元予一女友人，但對方一直拖欠未有還款，事主知悉女友人在釣魚機賭檔出現，遂與同居男友上門追債，反遭襲擊釀成兇案。