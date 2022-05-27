情侶旺角釣魚機賭檔追債被斬　46歲男中多刀不治　警列謀殺拘五人 (22:09)

救護員接報到場，發現男事主身體有多處刀傷，女事主亦受傷，遂將2人送往廣華醫院救治，惟男事主經搶救證實不治。警方列作謀殺案，交由西九龍總區重案組跟進。警方截至晚上9時半拘捕五人，包括3男2女，20至37歲，其中一人在機場被捕，4人涉謀殺，一名34歲女子涉協助罪犯，行動仍在進行中。

警員封鎖現場，在單位內檢獲兩把懷疑涉案利刀，大批重案組探員、鑑證科及政府化驗所人員到場蒐證。探員亦搜查附近後巷雜物及垃圾桶，並圍封放置路旁一堆垃圾雜物，並阻止到場垃圾車清走垃圾。警員並聯絡停泊附近車輛的車主到場，翻看車Cam片段，有否攝得兇徒逃走情況。

據現場消息，遇襲情侶同姓張，女事主早前借10多萬元予一女友人，但對方一直拖欠未有還款，事主知悉女友人在釣魚機賭檔出現，遂與同居男友上門追債，反遭襲擊釀成兇案。