壹傳媒涉違契案　周達權供稱Mark Simon曾任職力高顧問　入壹傳媒後漸為黎智英處理私務 (20:19)

周達權獲免予起訴下作供，他繼續接受黃偉強的代表資深大律師黃佩琪盤問。他稱Mark Simon於2010年加入壹傳媒動畫，壹傳媒在2013年私有化壹傳媒動畫，同年他任職經理直至2019年，並於2016年接替周達權擔任秘書及董事。有支票透露Mark Simon受聘壹動畫期間，獲得8萬元及27萬元薪酬。

文件顯示，壹傳媒2017年發展網上動畫新聞，周達權同意動新聞一度成為公司的標誌。壹傳媒私有化壹傳媒動畫後，雙方簽訂多份服務協議，列明壹動畫會為壹傳媒及其子公司製作動畫和廣告，而壹傳媒則提供支援服務予壹動畫，包括公司秘書、行政和法律顧問。

黃佩琪指出，壹傳媒和壹動畫之間持續的關聯交易，經過核數後會在公告發表。她庭上讀出多筆由壹傳媒批出款項，透過壹動畫香港公司向壹動畫台灣公司支付。案件明（27日）續。