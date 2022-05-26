社民連擺街站認違規籌款　4人判罰800至1200元 (18:38)

劉伏櫪（37歲）、陳寶瑩（65歲）、唐婉清（73歲）、周樹榮（70歲）各被控於2021年6月26日，在沙田港鐵站B出口外行人路，無合法權限或解釋，並非根據及按照民政事務局局長或社會福利署署長發出的許可證，在公眾地方組織、參與或提供設備以進行籌款活動。

辯方大律師黃宇逸代表劉、唐及周求情指，唐及周年紀老邁，依靠長者津貼及積蓄過活。又重申控罪原意為阻止籌款活動妨擾或阻礙公眾，而在本案中，警方摘下4人個人資料後便離開，警員亦沒有中止街站，反映案中沒有妨礙公眾的行為；各人沒有從中得益，案件亦不涉冒充慈善團體名義或欺詐捐款人，情節輕微。

沒有律師代表的陳寶瑩則在求情中提及，社民連在示威遊行被禁、議席被褫奪後現生存困境，左支右絀，望法庭考慮容許小型團體營運，有助建立健全及多元的社會。

張官在判刑中考慮陳寶瑩有領導角色，判罰款1200元，而另3人僅輔助角色，判罰款800元，限7天內繳清。