涉以假月結單申95萬貸款　警以「串謀詐騙」拘8男 (18:16)

警方觀塘警區重案組第一隊主管邱嘉立表示，報案的本地銀行在4月20日至5月4日期間，在網上接獲三宗貸款申請，當中申請人涉嫌以虛假銀行月結單，顯示受僱於3間本地公司，以騙取貸款合共約95萬元。警方相信，有詐騙集團開設空殼公司，訛稱借貸人擔任經理，偽造薪金證明等。據悉，其中一筆30萬的貸款原已批出，但銀行已成功追回，其餘35萬及30萬的申請則未有批出。空殼公司報稱從事商貿交易，在2018年及去年8月成立，但並無實際業務。

警方前日作出拘捕行動，以「串謀詐騙」罪拘捕8名男子，年齡介乎21至41歲，包括一名主腦及2名骨幹，其餘則為貸款人及空殼公司董事。所有被捕人已獲准保釋候查，須於六月下旬向警方報到。警方另檢獲一批虛假文件、公司印章、手提電腦及多部電話。

警方呼籲，市民切勿因為一時貪念，協助騙取貸款，銀行業界亦要小心核實申請人的文件，警方會繼續與業界交換情報，就可疑案件作主動、全面及深人的調查，將犯罪集團繩之於法。