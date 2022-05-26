兩歲童聞氣後不治　助護供稱曾打999無人聽　遭官斥與閉路電視紀錄不符 (17:43)

兩歲男童2016年因嘔吐、氣促等求醫，在診所「聞氣」吸氣管舒張劑（下稱聞氣）時失去呼吸心跳，送院後不治，死因庭今（26日）續審。涉案診所助護供稱，當日打999召救護車響了約1分鐘都沒人接聽，遂搜尋及致電「白車熱線」，為時約2至3分鐘，惟根據閉路電視紀錄，死者進出醫生房至急救，相距10分鐘，她指「未能解釋」，死因裁判官遂斥「因為你講嘅唔係真㗎囉」；另法醫報告透露男童死於肺炎伴隨胸腔積膿及敗血症。
死者陳嘉懿（終年2歲）2016年12月16日於梁蔭基醫生醫務所聞氣，其後被送往聯合醫院證實死亡。診所助護、未有正式護士資格的林亦詩供稱，當日向死者父親陳達東表示情況嚴重就要去醫院求診，且未有提及診所有聞氣服務，與陳說法並不一致。
至於負責聞氣機的助護郭曉然，現不在診所任職。郭稱，她為死者佩戴面罩時，死者掙扎後恢復平靜。她曾兩度檢查死者情況，其後在房內的閉路電視片段發現死者變得安靜，出外發現死者臉色變青，但仍有呼吸，其他助護則召救護車。她另提到，曾聽到有助護稱病人可以到診所聞氣。
法醫郭嘉琪引述其解剖報告稱，死者氣道出現大量綠色濃痰、胸腔黃色濃痰，胸膜在顯微鏡下顯示壞死及發炎；肺部的小氣道有大量綠色濃痰，顯微鏡下發現肺水腫及多處發炎，與肺炎情況相符。化驗結果亦顯示，死者左右肺找出肺炎鏈球菌、金黃葡萄球菌，判斷他死於肺炎伴隨胸腔積膿及敗血症。