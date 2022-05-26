兩歲童聞氣後不治　助護供稱曾打999無人聽　遭官斥與閉路電視紀錄不符 (17:43)

死者陳嘉懿（終年2歲）2016年12月16日於梁蔭基醫生醫務所聞氣，其後被送往聯合醫院證實死亡。診所助護、未有正式護士資格的林亦詩供稱，當日向死者父親陳達東表示情況嚴重就要去醫院求診，且未有提及診所有聞氣服務，與陳說法並不一致。

至於負責聞氣機的助護郭曉然，現不在診所任職。郭稱，她為死者佩戴面罩時，死者掙扎後恢復平靜。她曾兩度檢查死者情況，其後在房內的閉路電視片段發現死者變得安靜，出外發現死者臉色變青，但仍有呼吸，其他助護則召救護車。她另提到，曾聽到有助護稱病人可以到診所聞氣。

法醫郭嘉琪引述其解剖報告稱，死者氣道出現大量綠色濃痰、胸腔黃色濃痰，胸膜在顯微鏡下顯示壞死及發炎；肺部的小氣道有大量綠色濃痰，顯微鏡下發現肺水腫及多處發炎，與肺炎情況相符。化驗結果亦顯示，死者左右肺找出肺炎鏈球菌、金黃葡萄球菌，判斷他死於肺炎伴隨胸腔積膿及敗血症。