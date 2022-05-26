警破黑幫操控洗黑錢中心　拘捕16男女上月涉洗460萬 (17:24)

西區警區刑事部於本年初，透過搜集情報及深入調查，發現一個由黑社會操控洗黑錢集團，在北角一商廈單位作為洗黑錢運作中心。經部署於上周二（17日）下午採取行動，探員首先在北角英皇道拘捕2名男子，並在2人身上檢獲2張他人提款卡，同時持法庭搜令，進入洗黑錢運作中心，在單位內拘捕5名男子，被捕7名男子年齡27至33歲，均為集團骨幹成員，大部分有黑社會背景，以涉嫌串謀洗黑錢被捕。

行動中警方檢獲130萬元現金、43張提款卡、44個銀行戶網上登入資料、一批電腦及過萬份欠債人資料、追數單張及貸款紀錄等。另於上周五（20日）連續兩日，探員在全港多區拘捕6男3女年齡18至31歲，涉嫌為傀儡戶口持有人，將銀行帳戶資料交集團用作洗黑錢。

警方調查所得，該洗黑錢中心由黑社會操縱，4年前開始運作，以個人名義租用北角一辦公室作為運作中心，近期開始活躍，以威迫利誘收集傀儡戶口作洗黑錢用途，成員會威迫無力償還欠債人士，交出銀行戶口資料，或以搵快錢為名，以數千元報酬向欠債人士及青少年收購戶口資料。

而該洗黑錢中心為警方近年發現較具規模及有組織的洗黑錢中心，以上月為例，已接收超過460萬元的犯罪收益。當集團接收犯罪收益，會以現金方式提取款項，再以櫃員機存款或找換店匯款，再存入中心的幕後戶口。

集團最少操控87個傀儡戶口，亦發現收集戶口資料，被多於一個洗黑錢集團利用，清洗包括投資詐騙、假冒公安、網上情緣及網購騙案，被騙金額由1300元至4500萬元不等。當中一宗為本港一間公司遭員工以不法手段騙取4500萬元本金。另發現有戶口用作收取非法賭博款項，當中高達3000萬元。