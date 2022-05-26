西灣河「熊仔餅」中槍案結案陳辭　辯方質疑開槍警經驗不足才以為有人搶槍 (17:19)

控方指，證供和片段顯示，開槍的警員A目睹周柏均（21歲）揚手後才開槍，A曾供稱現場有人手持武器、虎視眈眈，他否認白衫人是唯一威脅。控方稱，證據可見周嘗試搶槍，但他不作供，未能證明他不會把槍據為己有。若然他搶槍後，開槍發射子彈，亦是處理該物，構成企圖搶劫。

控方指，胡子鍵（20歲）亦有伸手搶槍，他沒作供，故無證據指他當時相信A情緒失控，其自衛或保護他人的辯護理由是站不住腳。就雙方對證供的分歧，庭上播放警員A作供錄音，他稱「（胡）捉住我右手手腕同槍嘅位置」。

辯方則表示，周先有撥開的動作，但依照A證供，強調周隨後中槍及以雙手抱住自己，並非搶槍，A亦有說過當時只專注白衫人身上，僅是因為白衫人感到危險。而胡警誡下稱他欲搶回白衫男子，故可見他為了保護對方。

此外，控方提及法官早前已裁定《警察通例》不適用本案，法庭只需根據《警隊條例》及《公安條例》，審視警員使用武力是否合理並必須。駱應淦稱，受限於公眾利益豁免權（PII），控方不向辯方披露警方執勤內容，形容辯方是「蒙埋雙眼打擂台」。