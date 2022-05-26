政商界代表出席蔣震追思會　緬懷「西瓜波之父」 (16:03)

出席者包括候任特首李家超、多名政府官員、財政司長陳茂波、公務員事務局長聶德權、食物及衛生局長陳肇始；立法會主席梁君彥、經民聯議員梁美芬；全國人大常委譚耀宗、醫管局前主席梁智鴻、合和實業主席胡應湘、新鴻基地產前聯席主席郭炳江、香港銀行學會議會會長王冬勝等。現場亦有來自港澳辦及中聯辦等致送的花牌。追思會於下午3時許結束。

追思會現場播放蔣震照片，並派發「迷你西瓜波」作紀念；追思會佈景板及場刊背後，寫有《論語》「學而不厭、誨人不倦、發憤忘食、樂以忘憂、不知老之將至」。

蔣震1923年8月11日出生於山東荷澤，曾經除同兄長從軍抗日，戰後到港，並於1958年創立「震雄機器廠」，獲業界冠以「注塑機大王」稱號。蔣震在1959年創作了成為港人集體回憶的玩具「西瓜波」，蔣震曾解釋當時受長江嘉陵江匯流後仍清混共處而啟發，運用兩種不同密度塑膠，研創雙色混合塑膠成型技術，量產紅白相間的「西瓜波」。