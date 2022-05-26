本港吸煙率首度跌穿一成　惟逾萬人吸電子煙 (13:38)

政府統計處2021年4月至7月期間以面談問卷形式訪問約一萬人，顯示2021年有約58.1萬人每日吸食傳統煙，佔全港15歲及以上人士9.5%，較2019年的10.2%為低，亦是香港有紀錄以來相關百分比首度跌至個位數，陳肇始形容屬本港控煙工作的「里程碑」。不過，若包括吸食其他煙草或相關產品，如加熱煙、電子煙、雪茄、手捲煙、用煙斗吸煙等的人士，2021年就約有60.1萬人每日吸食相關煙草，佔全港所有15歲及以上人士的9.8%，較2019年的10.5%低0.7百分點。

不過，習慣每日吸食電子煙的人士則有1.75萬人，佔0.3%，較2019年增加0.2個百分點。陳肇始指電子煙宣傳及銷售手法可吸引年輕人，年輕人經常到訪的地方亦容易購入電子煙，加上部分電子煙價錢便宜。陳肇始期望涉及禁止進口及售賣電子煙及加熱煙的法例生效後可減低吸食電子煙的人數，亦會協助吸食電子煙的人戒煙。